"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспектив бумаг Etalon на горизонте года

"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспектив цены бумаг Etalon и в целом сектора жилищного строительства на горизонте текущего года, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Марии Колбиной и Николая Ковалева.

Etalon завершил год рекордными продажами, подчеркивают аналитики. В IV квартале 2023 года компания продала 207 тыс. кв. м., повторив исторический рекорд. Второе полугодие сектор прошёл на ажиотажном спросе на фоне роста ставок и рисков сворачивания льготных ипотек. За 2023 год продажи практически удвоились до 547 тыс. кв. м.

Однако сектор, по мнению аналитиков, заходит в сложный 2024 год. В столичных регионах произошло практически полное сворачивание льготной программы под 8%, которое не будет компенсировано семейной под 6%. Новые комиссионные требования банков по льготным программам тоже добавляют негатив. эксперты телеграм-канала видят потенциал падения продаж до 30%.

"В середине декабря акционеры компании одобрили редомициляцию с Кипра в Россию. Возврат к уровню дивидендов до их заморозки в 2022-2023гг может означать годовую доходность в 11%. Наш взгляд на сектор и компанию на предстоящий год негативный", - делают вывод Колбина и Ковалев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.