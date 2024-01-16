"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Транснефти с целью 150000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции "Транснефти" с целевой ценой 150000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на февраль 2024 года, открытую 13 декабря 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

Причиной потенциального роста при открытии инвестидеи аналитики называли будущее дробление акций в сто раз. Тогда ценные бумаги компании стоили 136300 рублей за штуку.

"На открытии торгов 16 января 2024 года цена одной акции "Транснефти" выросла до 150000 рублей. Мы закрываем инвестидею. Итоговая доходность за месяц составила 10% без учета комиссии", - пишут эксперты.

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