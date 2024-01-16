Акции НоваБев остаются среди наиболее привлекательных дивидендных историй потребсектора - Альфа-банк

Акции "НоваБев групп" остаются одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в российском потребительском секторе, считают аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Олеся Воробьева.

"Эмитент опубликовал свои операционные результаты за 4К23 и весь 2023 год. Объем продаж в 4К23 вырос на 4,7% г/г, несколько замедлившись по сравнению с 3К23. По итогам всего 2023 года объемы увеличились на 1% г/г. Следует отметить ускорение роста продаж собственных брендов в 4К23, а также сильную динамику продаж импортных брендов, что должно поддержать рентабельность. В целом результаты оказались на уровне наших прогнозов на 2023 год. По нашим оценкам, по итогам прошлого года компания продемонстрирует уверенный рост EBITDA на 14% г/г, а маржа составит более 17% (14% до применения МСФО 16), превысив уровни 2020-2021 годов (14-14,5%, или примерно 12% до применения МСФО 16). "НоваБев" остается одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в секторе - доходность на горизонте одного года, по нашим оценкам, может составить 13-14%", - пишут эксперты в обзоре.

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