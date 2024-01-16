"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"De Beers снизила цены на 10% на большинство камней в рамках первой торговой сессии для поддержания спроса, пишет Bloomberg. Очередное снижение цен подтверждает наш осторожный взгляд на алмазно-бриллиантовый рынок. Продолжаем негативно смотреть на "АЛРОСА" - компания торгуется с премией 5% против исторических значений по Р/Е", - пишут аналитики.

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