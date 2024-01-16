Рынок акций РФ утром корректируется вниз вслед за миром, индекс МосБиржи просел ниже 3170п

Москва. 16 января. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за опасений в отношении мировой экономики, а также дешевеющей нефти (Brent просела ниже $78 за баррель); индекс Мосбиржи опустился ниже 3170 пунктов во главе с бумагами "АЛРОСА" и "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3168,65 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1139,51 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 87,6 рубля (без изменений).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций под давлением негативного внешнего фона начал корректироваться вниз.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%, предвещая нисходящую коррекцию после возобновления торгов в США во вторник. Внимание инвесторов будет направлено на квартальные результаты Morgan Stanley (SPB: MS) и Goldman Sachs. На прошлой неделе первые финансовые результаты банковских гигантов США оказались неоднозначными.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром во вторник умеренно просели после вялой динамики накануне. Цены продолжают колебания в узком диапазоне, который для Brent с начала года ограничен уровнями $75-81,5 за баррель. Котировкам на данный момент не оказывает весомой поддержки даже усиление геополитической напряженности в Красном море. Инвесторы все еще опасаются более ограниченных перспектив спроса на нефть в этом году, в связи с чем не спешат с покупками.

Индекс МосБиржи накануне отскочил от сопротивления 3200 пунктов, а долларовый индекс РТС не смог преодолеть 1150 пунктов. У текущих уровней рынок может перейти к фазе консолидации или сдержанной коррекции, но в целом продолжает смотреть вверх, считает аналитик.

Акционеры TCS Group (3372 рубля) накануне одобрили редомициляцию в РФ, что может помочь распискам эмитента закрепиться выше среднесрочного сопротивления 3400 руб., которое они уже протестировали накануне. Акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,2%, до 275,3 рубля), обновившие максимум с октября на дивидендных ожиданиях, приостановили рост у сопротивления 275 руб., но в целом смотрятся сильно и в перспективе ближайших недель могут вернуться к пику прошлого года 317,42 руб., полагает Кожухова.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" не исключают новых попыток индекса МосБиржи преодолеть уровень сопротивления в районе 3200 пунктов. Успех этой попытки будет зависеть от наличия внешних факторов поддержки (рост цен на нефть, укрепление рубля и т.д.). В США первый день торгов на этой неделе и продолжение сезона отчетностей, отмечают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи во вторник продолжит проторговывать диапазон 3160-3210 пунктов в ожидании более четких внешних сигналов, в первую очередь, от рынка нефти, необходимых для активизации покупок в ключевых "голубых фишках".

"Рассчитываем на сохранение спроса на внутренние секторы, допускаем дальнейшее оживление покупок в акциях финансового сектора ввиду позитива по TCS Group, а также публикации в среду отчетности Сбербанка по РСБУ за 12 месяцев 2023 года. В экспортерах пока предпочитаем металлургов, в первую очередь акции сталелитейщиков, интересных ввиду позитивных дивидендных ожиданий", - отмечает он.

В целом пока сценарий дальнейшего постепенного улучшения сантимента и развития движения индекса в направлении осенних максимумов на этой неделе остается наиболее вероятным, считает Локтюхов.

Акционеры TCS Group накануне одобрили смену юрисдикции с Кипра в Россию. Это решение позволит реализовать хороший потенциал фундаментального роста - TCS Group являются фаворитами на этот год с целевым ценовым ориентиром в 4,2 тыс. руб., отметил представитель Промсвязьбанка.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,6%).

Неопределенные прогнозы в отношении мировой экономики оказывают негативное влияние на настроения инвесторов, пишет Trading Economics.

Цены производителей в Японии в декабре не изменились относительно того же месяца 2022 года и выросли на 0,3% в помесячном сравнении. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,3% и нулевое изменение второго.

В Австралии индекс потребительского доверия, который рассчитывают Westpac и Институт Мельбурна, в январе снизился до 81 пункта по сравнению с 82,1 пункта в предыдущий месяц. Это говорит о преобладании пессимистичных настроений среди австралийцев - индикатор находится ниже нейтральной отметки в 100 пунктов уже почти два года (с февраля 2022 года).

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться, инвесторы следят за новостями с Ближнего Востока.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $77,91 за баррель (-0,3% и -0,2% накануне), февральская цена WTI - $72,18 за баррель (-0,7% к уровню пятницы).

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на шпионские центры и "собрания антииранских террористических группировок" вблизи иракского города Эрбиль. По данным телеканала ABC News, мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США.

Региональный совет безопасности сообщил, что в ходе атаки КСИР погибли четыре мирных жителя, еще шесть были ранены. Американцев среди жертв нет.

Госдепартамент США осудил удары Ирана и выразил соболезнования семьям погибших. Соединенные Штаты выступают против "безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака", говорится в сообщении официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

Кроме того, в понедельник выпущенная йеменскими хуситами ракета попала в американский контейнеровоз Gibraltar Eagle, следовавший под флагом Маршалловых островов. Пострадавших в результате ракетного удара нет, судно не получило существенных повреждений и продолжило путь.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-4,6%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-4%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-3,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3%).

Совет директоров Fix Price (MOEX: FIXP) (-0,1% ГДР, до 321,8 рубля) на заседании 15 января одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере 9,84 рубля на GDR/акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат составит 8,4 млрд рублей. Ранее ООО "Бэст Прайс", которое является операционной компанией Fix Price в России, получило разрешение от правительственной комиссии по иностранным инвестициям РФ на выплату дивидендов в пользу кипрской холдинговой компании в размере 9,8 млрд рублей за 2022 год.

Подорожали акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+11,3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+7,8%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+7,2%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+6,4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+3,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+3,7%).

Девелопер Etalon (MOEX: ETLN) Group (+3,3%, до 88,14 рубля) в IV квартале 2023 года увеличил продажи в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 40 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,34 млрд рублей (из них 1 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 981,08 млн рублей на бумаги "Магнита" и 977,92 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).