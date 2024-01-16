Рубль сохраняет потенциал к движению ниже 87 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль сохраняет потенциал к движению ниже уровня в 87 руб./$1 в ближайшие дни, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"На нефтяном рынке сохраняются высокие уровни волатильности - опасения слабого спроса на нефть оказывают давление на котировки, но риски перебоев в поставках, наоборот, в моменте способствуют росту цен на нефть. В текущих условиях для котировок нефти марки Brent остается актуальным широкий диапазон в $77-81 за баррель", - пишут эксперты в обзоре.

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