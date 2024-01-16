ПСБ подтверждает прогнозную цену бумаг TCS Group на уровне 4240 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену бумаг TCS Group на уровне 4240 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков банка.

"TCS Group Holding перерегистрируется в специальный административный район (САР) на острове Русский (Владивостокский городской округ), говорится в материалах к внеочередному собранию акционеров группы, - отмечают эксперты ПСБ. - О планах компании перерегистрироваться в РФ стало известно еще в ноябре 2023 года. В перспективе редомициляция открывает путь к возвращению выплат дивидендов, которые банк приостановил в ноябре 2021 года. Мы видим TCS Group одной из наиболее интересных историй органического роста на рынке. Считаем, что давление на котировки TCS Group в виде навеса предложения после редомициляции будет носить умеренный и недлительный характер. Наш таргет на горизонте 12 месяцев - 4240 рублей".

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