Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- отчет по рынку труда Великобритании в ноябре 2023 года;

- окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре 2023 года;

- индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии на январь 2024 года;

- встреча Еврогруппы;

- выступление главы Банка Англии;

- Всемирный экономический форум в Давосе;

- квартальные результаты Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, PNC Financial Services Group.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.