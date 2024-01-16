Рубль может закрепиться у отметки 87,7 руб./$1 во вторник - SberCIB

Вероятна стабилизация курса рубля во вторник на уровне 87,7 руб./$1 на фоне продолжения продаж валюты Банком России, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в понедельник продолжил укрепляться - начались достаточно крупные продажи валюты Банком России, - пишут эксперты. - В результате он достиг 87,6 руб./$1 - уровня поддержки по паре USD/RUB и локального максимума рубля в ноябре. Пока что преодолеть эту отметку рубль не смог, поскольку, возможно, вырос спрос на валюту. В этих условиях рубль во вторник останется около 87,7 руб./$1".

Аналитики отмечают, что рынок нефти не верит в развитие конфликта на Ближнем Востоке - в понедельник баррель Brent подешевел на $0,14 до $78,15. Конфликт на Ближнем Востоке и локальные перебои добычи в Северной Америке из-за холодов не смогли поддержать котировки. Стратеги SberCIB ожидают, что во вторник нефть будет торговаться в интервале $78-79 за баррель.

"Минфин сегодня объявит параметры аукционов ОФЗ. Мы ожидаем, что ведомство предложит долгосрочные выпуски в соответствии с планом. Доходности длинных бумаг могут подрасти в течение дня, по мере того как инвесторы закладывают премии. В то же время дорожающий рубль способен несколько ослабить давление на рынок", - прогнозируют в инвестбанке.

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