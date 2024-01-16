Факторов для новой волны ослабления рубля пока нет - БКС Экспресс

Факторов для новой волны ослабления национальной валюты в настоящее время нет, фундаментально за рубль по-прежнему играют жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, нормативы репатриации выручки и бюджетное правило, однако существует техническая перепроданность валютных пар, и это может приводить к локальным изменениям направления движения курса, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

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