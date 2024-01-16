Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 января. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов.

Торги на американских фондовых биржах в понедельник не проводились в связи с праздничным днем в США (День Мартина Лютера Кинга).

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются, поскольку неопределенные прогнозы в отношении мировой экономики оказывают негативное влияние на настроения инвесторов. Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 мск уменьшился на 0,7%. Цены производителей в Японии в декабре не изменились относительно того же месяца 2022 года и выросли на 0,3% в помесячном сравнении. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,3% и нулевое изменение второго.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск потерял 0,7%, гонконгский Hang Seng - 2,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск опустился на 0,9%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял за день 1,1%.

В свою очередь нефть слабо меняется в цене утром во вторник, инвесторы следят за новостями с Ближнего Востока. Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск составила $78,24 за баррель, что всего на 0,12% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на 14 центов, до $78,15 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,22% и составили $72,52 за баррель. В понедельник торги на американском рынке не проводились в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на шпионские центры и "собрания антииранских террористических группировок" вблизи иракского города Эрбиль. По данным телеканала ABC News, мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США. Региональный совет безопасности сообщил, что в ходе атаки КСИР погибли четыре мирных жителя, еще шесть были ранены. Американцев среди жертв нет.

Госдепартамент США осудил удары Ирана и выразил соболезнования семьям погибших. Соединенные Штаты выступают против "безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака", говорится в сообщении официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

Кроме того, в понедельник выпущенная йеменскими хуситами ракета попала в американский контейнеровоз Gibraltar Eagle, следовавший под флагом Маршалловых островов. Пострадавших в результате ракетного удара нет, судно не получило существенных повреждений и продолжило путь.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 января выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,166 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,756 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,12% и составил 105,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (13-15 января) потерял 0,04%, опустившись до 876,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,84%), "СИБУР Холдинг БО-03" (-0,7%) и "Группа ЛСР БО-001P-07" (-0,64%), а в лидерах повышения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,26%), "ВЭБ.РФ-19" (+0,26%) и "Эталон-Финанс-П03" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "МигКредит" установила ставку 1-12-го купонов 3-летних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей на уровне 21% годовых. Ставке соответствует доходность к годовой оферте на уровне 23,1% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент 16 января начнет размещение выпуска, он будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация последние два года обращения (по 4% от номинала начиная с 12-го купона), в результате его дюрация составит около 0,9 года.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставки 12-21-го купонов субординированных облигаций серии 01-АТ1 на уровне 14,01% годовых. Банк разместил выпуск в августе 2020 года, реализовав 80% эмиссии на сумму 20 млрд рублей. Номинальный объем выпуска - 25 млрд рублей. Срок погашения бумаг не установлен. Предусмотрена возможность погашения по усмотрению эмитента. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых. Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые.

Группа компаний "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила ставки 9-12-го купонов 15-летних облигаций серии 002P-03R объемом 9 млрд рублей на уровне 16% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставки 1-8-го купонов составили 10,9% годовых. Купоны квартальные.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Компания завершила размещение 5-летних облигаций объемом 300 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов переменная и рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала - в дату выплаты 60-го купона.