Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 3160-3210п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить проторговывать диапазон 3160-3210 пунктов во вторник в ожидании более четких внешних сигналов, в первую очередь от рынка нефти, необходимых для активизации покупок в ключевых "голубых фишках", считает эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рассчитываем на сохранение спроса в бумагах эмитентов внутренних секторов, допускаем дальнейшее оживление покупок в акциях финансового сектора ввиду позитива по TCS Group, а также публикации в среду отчетности Сбербанка по РСБУ за 2023 год. В экспортерах пока предпочитаем металлургов, в первую очередь акции сталелитейщиков, интересных ввиду позитивных дивидендных ожиданий. В целом пока сценарий дальнейшего постепенного улучшения сантимента и развития движения индекса Мосбиржи в направлении осенних максимумов на текущей неделе, на наш взгляд, остается наиболее вероятным". - пишет аналитик в комментарии.

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