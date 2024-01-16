Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 86,5-87,5 руб./$1 во вторник - ПСБ

Вероятно продолжение тренда на укрепление рубля в течение торговой сессии вторника, ориентиром для курса пары доллар/рубль на день выступает интервал 86,5-87,5 руб./$1, считает аналитик Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

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