Цены на нефть колеблются в пределах 0,3%

Фондовые индексы стран АТР снижаются на торгах во вторник. Нефть слабо меняется в цене во вторник утром.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются, поскольку неопределенные прогнозы в отношении мировой экономики оказывают негативное влияние на настроения инвесторов, пишет Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 мск уменьшился на 0,7%.

Цены производителей в Японии в декабре не изменились относительно того же месяца 2022 года и выросли на 0,3% в помесячном сравнении. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,3% и нулевое изменение второго.

Лидерами снижения котировок выступают акции разработчика мобильных игр NEXON (-4,2%), производителя печатной продукции Dai Nippon Printing (-3,6%) и транспортной Yamato Holdings (-3,5%).

Также опускается стоимость технологических компаний, включая Tokyo Electron (-1,1%), Advantest (-0,2%), Lasertec (-0,9%) и Keyence (-1,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск потерял 0,7%, гонконгский Hang Seng - 2,1%.

Значительное снижение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции производителя компьютеров Lenovo, подешевевшие на 5,6%, а также девелопера Longfor - на 5,5%, биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing - на 4,5%, пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC - на 4,2%.

Кроме того, дешевеют бумаги ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - соответственно на 3% и 2,1%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,8%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 3% и 3,3% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск опустился на 0,9%.

Цена бумаг крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics Co. ушла вниз на 1,6%, сталелитейной Posco - на 0,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял за день 1,1%.

Индекс потребительского доверия, который рассчитывают Westpac и Институт Мельбурна, в январе снизился до 81 пункта по сравнению с 82,1 пункта в предыдущий месяц. Это говорит о преобладании пессимистичных настроений среди австралийцев - индикатор находится ниже нейтральной отметки в 100 пунктов уже почти два года (с февраля 2022 года).

Бумаги нефтепроизводителей Santos и Woodside Energy подешевели на 1,8% и 1,6% соответственно.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компании мира BHP и Rio Tinto уменьшились на 1,4% и 1,3% соответственно.

BHP Group сообщила о приостановке работ на угольном руднике Saraji в восточной Австралии после того, как в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия погиб рабочий.

Между тем Rio Tinto объявила, что по итогам 2023 года она выпустила 331,5 млн тонн железной руды в Австралии, что на 2% выше показателя предыдущего года. Поставки выросли на 3% - до 331,8 млн тонн. Кроме того, компания нарастила производство алюминия и меди.

Нефть слабо меняется в цене утром во вторник, инвесторы следят за новостями с Ближнего Востока.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $78,21 за баррель, что на 6 центов (0,08%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на 14 центов, до $78,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,19 (0,26%) и составили $72,49 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на шпионские центры и "собрания антииранских террористических группировок" вблизи иракского города Эрбиль. По данным телеканала ABC News, мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США.

Региональный совет безопасности сообщил, что в ходе атаки КСИР погибли четыре мирных жителя, еще шесть были ранены. Американцев среди жертв нет.

Госдепартамент США осудил удары Ирана и выразил соболезнования семьям погибших. Соединенные Штаты выступают против "безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака", говорится в сообщении официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

Кроме того, в понедельник выпущенная йеменскими хуситами ракета попала в американский контейнеровоз Gibraltar Eagle, следовавший под флагом Маршалловых островов. Пострадавших в результате ракетного удара нет, судно не получило существенных повреждений и продолжило путь.

"Немного удивительно, что нефть последовательно игнорирует усиление напряженности на Ближнем Востоке, - отметила основательница консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - Это отражает ухудшение фундаментальных показателей на мировом рынке нефти".