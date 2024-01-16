Возможно развитие коррекции индекса Мосбиржи к уровню 3150п - БКС Экспресс

Возможно развитие коррекции индекса Мосбиржи к уровню 3150 пунктов, глубина и длительность отката рынка акций ограничены как важными техническими поддержками, так и фундаментальным фактором дивидендов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи закрыл торги понедельника на уровне 3185 пунктов, что допускает развитие коррекции к важному уровню технической поддержки 3150 пунктов. А это еще около процента вниз. На большее у фондовых "медведей" может не хватить сил: ожидания выплат дивидендов от металлургов, процесс реинвестирования дивидендов и позитив на фоне прогресса редомициляции будут сдерживать прыть продавцов и поддерживать покупательный сантимент в бумагах, - пишет аналитик в обзоре. - С технической точки зрения поддержка 3150 пунктов по индексу выступает опорной, от нее можно вновь рассматривать покупки акций на перспективу. Ближайшим ориентиром тогда будет 3300 пунктов - верхняя граница полугодового боковика 3000-3300 пунктов. А уже после ее прорыва можно ожидать движение индекса на годовой таргет 3650 пунктов".

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