Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 16 января. Доллар едва заметно подрастает, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не меняется на фоне разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,7 руб./$1 (+10 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,28 коп. выше действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,1 коп. - до 12,133 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта находится под воздействием противоречивых факторов. С одной стороны, на рубль давит негатив на мировых рынках капитала, с другой, поддержку продолжает оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Позитивное влияние на рубль оказывает также продажа валюты в рамках бюджетного правила.

На прошлой неделе стало известно, что с учетом решения Минфина РФ впервые с возобновления покупок в августе прошлого года вернуться к продажам валюты в период с 15 января по 6 февраля, ЦБ будет продавать валюту на 16,7 млрд рублей в день с сегодняшнего дня и до конца января, с 1 по 6 февраля - на 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал валюту на 0,9 млрд рублей в день).

Нефтяные котировки после снижения накануне находятся в нейтральном положении.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,29 за баррель, что на 0,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,57 за баррель, что на 0,15% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,61%, китайский CSI300 опускается на 0,38%, гонконгский Hang Seng - на 1,87%, южнокорейский Kospi - на 0,56%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,34%.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с праздничным днем (День Мартина Лютера Кинга).