Рынок акций РФ начал неделю с консолидации из-за снижения нефти и укрепления рубля

Москва. 15 января. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне коррекции нефти вниз (Brent просела ниже $77,5 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс РТС превысил 1145 пунктов, а индекс МосБиржи остался вблизи 3185 пунктов после утреннего тестирования рубежа 3200 пунктов, в лидерах роста выступили бумаги "АЛРОСА" и расписки Ozon.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3184,88 пункта (-0,01%; максимум сессии - 3200,78 пункта), индекс РТС - 1145,27 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 МСК подешевел до 87,6 рубля (-0,81 рубля).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,8%), расписки OZON (+2,3%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал неделю в смешанной динамике. Индекс МосБиржи отметился на круглой отметке 3200 пунктов, после чего немного отступил под давлением крепкого рубля и дешевеющей нефти.

Рубль укрепляется за счет усиления валютных интервенций: с 15 января до 6 февраля ежедневные продажи валюты со стороны ЦБ РФ и Минфина составят 16,7 млрд рублей (для сравнения: на минувшей неделе это было 0,8 млрд рублей в день). Укреплению рубля противостоят ценовая неуверенность в нефти и крепость самого доллара - индекс DXY поднялся к 104,5 пункта, обратил внимание аналитик.

Внешний фон был скорее негативным: снизились азиатские и европейские площадки под влиянием слабой экономической статистики. Объем промышленного производства еврозоны в годовом выражении в ноябре упал на 6,8%, что выше ожидаемого снижения на 6,4%. ВВП Германии, "локомотива" европейской экономики, по итогам 2023 года сократился на 0,3%. В США в понедельник выходной - День Мартина Лютера Кинга.

Реинвестирование полученных ранее дивидендов подпитывает ликвидность российского рынка, однако сложная конъюнктура, в частности укрепление рубля, вынуждает инвесторов действовать более избирательно. Прогноз по индексу МосБиржи на 16 января - 3100-3225 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, стартовавшие в небольшом "плюсе" торги 15 января на российском фондовом рынке к концу дня сменились неоднородной динамикой на невысоких оборотах. К закрытию основной сессии рублевый индекс МосБиржи откатился от локального максимума на отметке 3200 пунктов, а долларовый индекс РТС вырос на фоне укрепления российской валюты.

Противоречивое воздействие на мировые фондовые площадки и на российские акции на Мосбирже оказывает ситуация на Ближнем Востоке. В лидеры роста на ожиданиях дивидендов за 2023 год вышли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,3%), в аутсайдерах из-за коррекции после предшествовавшего скачка котировок оказались бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC).

Прогноз для индекса МосБиржи на торги 16 января - диапазон 3100-3200 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+1,8%, до 702,8 рубля) в понедельник поднимались до максимума с середины августа прошлого года (746,4 руб.), от которого впоследствии отступили. Очередная волна интереса к компании обеспечивалась новостями о выкупе доли основателей Globaltrans казахстанским бизнесменом Кайратом Итемгеновым, который теперь контролирует 26,19% бизнеса. Итемгенов поддерживает стратегию компании, включая процесс редомициляции.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI консолидировались ниже сопротивлений $80 и $75 за баррель соответственно, несмотря на сохранение напряженной обстановки в Красном море и продолжение взаимных атак хуситов и США в регионе. Нефтяные котировки все еще определяются с направлением движения, не получая достаточной поддержки для развития уверенного роста в связи с отсутствием значимых перебоев с предложением, полагает аналитик.

Зарубежные фондовые площадки в понедельник пребывали в режиме сдержанных продаж, ожидая новых макроэкономических и корпоративных сигналов по ходу недели. Все большее число представителей ЕЦБ и ФРС при этом предупреждают о преждевременности ожиданий скорого снижения процентных ставок, о чем говорят и макроэкономические данные, подчеркивая нисходящее риски для акций. Не исключено, что российский рынок акций на время возьмет паузу в развитии повышения, но в целом его перспективы остаются умеренно позитивными, считает Кожухова.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций приостановил подъем вблизи промежуточного сопротивления 3200 пунктов по индексу МосБиржи. "Это нормально, с учетом того, что за первую половину января с увеличенным числом нерабочих дней рынок вырос почти на 3%. Небольшая коррекция вполне возможна", - считает он.

Из отдельных бумаг повышенный интерес будет сохраняться к бумагам черных металлургов. Краткосрочно акции сектора сильно перекуплены, но это не дает гарантии того, что они отправятся в ближайшие дни в коррекцию - сейчас рынком правят частные инвесторы, которые очень любят дивиденды.

Негативом для акций экспортеров, и особенно для нефтяных бумаг, является решение Минфина РФ в рамках бюджетного правила направить с 15 января по 6 февраля на покупку валюты 4,1 млрд руб. в день. Это говорит об отставании нефтегазовых доходов от ожиданий финансового ведомства, отмечает Антонов.

С учетом отложенных продаж валюты Банк России до конца месяца будет "выбрасывать" на валютный рынок 16,7 млрд руб. в день. Это довольно большой объем, который будет способствовать продолжению укрепления рубля. Кроме валютных интервенций, российской валюте будет помогать традиционный для начала года слабый спрос на доллары и юани со стороны импортеров, а также приближение первого в этом году сезона уплаты налогов. Ближайшей поддержкой по паре доллар-рубль выступает район 87,5 руб./$1, который может быть вскоре протестирован, считает эксперт.

В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,01%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), просели Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 потеряли 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,1%).

Японский Nikkei 225 обновил максимум с 1990 года на фоне слабой иены и ультрамягкой ДКП Банка Японии, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 995 млрд юаней ($140 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

Китайский ЦБ пока не оправдывает рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) для поддержки экономического роста, отмечает Trading Economics.

В среду трейдеры ждут данных о динамике ВВП КНР в IV квартале минувшего года, а также декабрьскую статистику ее промпроизводства, розничных продаж и капвложений.

На нефтяном рынке в понедельник цены просели после роста, подогретого ранее напряженностью на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $77,38 за баррель (-1,2% и +1,1% в пятницу), февральская цена WTI - $71,73 за баррель (-1,3% и +0,9% в пятницу).

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами. В пятницу Штаты и Великобритания нанесли целую серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.

В пятницу подъем цены Brent в какой-то момент превышал 4% (до $80,75 за баррель), однако к концу сессии составил лишь 1,1%. За минувшую неделю Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,5%.

Колебания рынка показывают, что трейдеры на данный момент не видят серьезных рисков сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке и поставок нефти из региона из-за текущего конфликта, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-4%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,6%), SFI (MOEX: SFIN) (-3%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-2,9%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-2,9%).

Выросли акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+10,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+9,8%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+9,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+9,7%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+9,1%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+8,7%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+7,5%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+6,9% и +13,2% "префы"), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+6,7%).

Рост расписок Globaltrans (+1,8%) в начале торгов в понедельник превышал 8% на корпоративных новостях. Инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов, выкупила доли трех основных акционеров Globaltrans Investment PLC - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева - и теперь косвенно владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала компании, сообщила Globaltrans.

Aqniet также заключила обязывающие соглашения о приобретении в полном объеме доли еще одного сооснователя компании, Александра Елисеева, и доли несвязанного акционера. По итогам закрытия сделок Aqniet будет в сумме владеть 31,62% капитала и голосующих акций Globaltrans.

Новый совладелец Globaltrans Investment PLC Кайрат Итемгенов, выкупивший доли трех основных акционеров компании (Мишина, Николаева и Мальцева), поддерживает стратегию компании, включая процесс редомициляции в ОАЭ, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,74 млрд рублей (из них 5,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,53 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,42 млрд рублей на акции "Яндекса").