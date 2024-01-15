Рубль в понедельник сильно вырос, обновил максимумы с конца июня в парах с основными валютами на фоне продаж в рамках бюджетного правила

Москва. 15 января. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника, в моменте все три валюты обновили минимальные отметки с 30 июня. Рубль вырос к бивалютной корзине пятый день подряд, в том числе, на фоне решения Минфина РФ впервые с августа прошлого года приступить к продаже валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 87,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 81 копейку ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар в моменте опускался до 87,3725 руб. впервые с 30 июня. Евро к этому времени стоил 96,01 руб./EUR1, подешевев на 1,09 рубля. Ранее евро снижался до 95,56 руб. также впервые с 30 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 93,8 рубля, до 91,38 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 9,25 копейки - до 12,13 руб. Ранее юань уменьшался до 12,1 также впервые с 30 июня.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился к основным валютам по итогам торгов понедельника, рост его котировок произошел пятый день подряд, начиная с первых полноценных торгов года после новогодних каникул. Поддержку рублю продолжает оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Позитивное влияние на рубль оказывает также продажа валюты в рамках бюджетного правила.

На прошлой неделе стало известно, что с учетом решения Минфина РФ впервые с возобновления покупок в августе прошлого года вернуться к продажам валюты в период с 15 января по 6 февраля, ЦБ будет продавать валюту на 16,7 млрд рублей в день с сегодняшнего дня и до конца января, с 1 по 6 февраля - на 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал валюту на 0,9 млрд рублей в день).

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в декабре 2023 года снизился на 0,5% по отношению к ноябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В 2023 году реальный эффективный курс рубля упал на 24,5%. В 2022 году реальный эффективный курс рубля к корзине валют вырос на 24,7%, в 2021 году - на 9,1%.

За 2023 год реальный курс рубля к доллару снизился на 25,1%, к евро - на 26,6%, к юаню - на 20,5%.

Средний номинальный курс доллара к рублю в 2023 году составил 84,6566 руб. Средний номинальный курс евро к рублю в 2023 году равнялся 91,5924 руб. Средний номинальный курс юаня к рублю в 2023 году составил 11,9312 руб.

Средний номинальный курс рубля к доллару США в 2023 году по отношению к аналогичному показателю 2022 года снизился на 20,3%, к евро - на 22,6%, к юаню - на 15,7%.

Предварительная оценка роста ВВП РФ в 2023 году составляет 3,5%, эта цифра может быть пересмотрена в процессе дальнейших досчетов в сторону увеличения до около 4%, заявил в понедельник глава Минэкономразвития Максим Решетников на Всероссийском муниципальном форуме.

"Первую оценку итогов 2023 года мы ожидаем в конце января, но те предварительные данные, которые у нас были по итогам 11 месяцев, наша оценка роста экономики 2023 года - 3,5%", - сказал он.

Министр пояснил, что информация по отдельным секторам экономики, доля которых в ВВП страны в последние годы увеличилась, поступает позднее, в связи с чем в дальнейшем не исключен пересмотр оценки ВВП за прошлый год по аналогии с тем пересмотром, который был проведен в отношении 2021-2022 гг.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ за январь-ноябрь 2023 года в 3,3%, в том числе в ноябре - в 4,4%. Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагал рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ (прогноз от сентября) на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от конца декабря) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.

"За прошедшую неделю рубль существенно укрепился к остальным валютам. На него положительно повлияли продажи валютной выручки экспортерами и начало валютных продаж со стороны ЦБ, объемы которых впечатлили рынок. Считаем, что эти факторы уже фактически учтены в текущих котировках. Дальнейшая динамика курса валют будет зависеть от цен на нефть и действий правительства по "тонкой настройке" правил принудительной продажи валютной выручки. Принимая во внимание текущий тренд на укрепление рубля, мы смещаем озвученный ранее прогнозный коридор курса валют и ожидаем, что в первом квартале 2024 года стоимость доллара будет варьироваться от 87 до 92,5 рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"В понедельник, 15 января, российский рубль обновил полугодовые максимумы. С сегодняшнего дня ЦБ РФ возобновил продажи валюты в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем таких сделок небольшой, но краткосрочная реакция рынка понятна - последний раз такие операции проводились в августе 2023 года", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль с начала торгов возобновил укрепление, которое наблюдается уже пятую сессию подряд. В результате российская валюта обновила полугодовой максимум. Увеличение продажи иностранной валюты ЦБ, который с сегодняшнего дня возобновил операции в рамках бюджетного правила, может на краткосрочном горизонте способствовать укреплению рубля. Однако ежедневный объем таких сделок относительно небольшой в сравнении даже с торговыми оборотами пары "юань-рубль". Одна из причин увеличения предложения валюты со стороны Банка России - сокращение нефтегазовых доходов бюджета, может в более долгосрочной перспективе постепенно усиливать давление на курс рубля. Тем более, что бюджетные расходы в этом году намного выше, чем в прошлом. При этом нефтяные цены пока находятся недалеко от многомесячных минимумов, а периодические попытки развить устойчивое восходящее движение заканчиваются серьезными просадками", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:00 МСК понизилась на 0,93%, до $77,57 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,03%, до $71,92 за баррель.

Транспортная ассоциация Baltic and International Maritime Council (BIMCO) сообщила, что военные США предупредили ее о сохранении высокой степени рисков для судов, следующих через Красное море.

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. В воскресенье военные сбили еще одну хуситскую ракету.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 января на 45,52 копейки, до 87,6772 руб./$1, и уменьшил курс евро на 68,35 копейки, до 96,0682 руб./EUR1.

Торги контрактами по доллару расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже в понедельник, так как биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск понедельника уменьшился на 47,32 копейки относительно пятницы и составил 87,7249 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 180,83, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился в понедельник относительно пятницы на 66,65 копейки, до 96,0408 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 66,73 копейки, до 96,1071 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR515,115 млн, из которых EUR198,446 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR316,669 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ в понедельник, 15 января, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 078,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 940 млрд рублей и спросе 2 трлн 078,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 января опустилась на 5 базисных пунктов - до 15,15% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась в понедельник на прежнем уровне - 15,43% годовых, на три месяца - повысилась относительно пятницы на 7 базисных пунктов, до 14,94% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 13 базисных пунктов, до 13,19% годовых.