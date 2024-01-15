Вероятна стабилизация курса рубля на уровне около 90 руб./$1 в ближайшие два месяца -"Тинькофф Инвестиции"

Вероятна стабилизация курса рубля на уровне около 90 руб./$1 в ближайшие два месяца, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Прогноз нефтяных доходов бюджета прежде всего складывается из цены на нефть и объема экспорта, - подчеркивается в комментарии. - Эксперты ожидают цену на нефть марки Brent на уровне $80/барр. С учетом дисконта цена марки Urals будет варьироваться в диапазоне $60-65/барр. При таком сценарии дополнительные нефтегазовые доходы в бюджет за 2024 год не превысят 600 млрд рублей - это на 220 млрд рублей меньше, чем в 2023 году. Таким образом, масштаб операций Минфина по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила будет скромным. Низкие показатели дополнительных НГД означают, что Минфин не будет покупать валюту на рынке. При этом до конца года Банк России по-прежнему планирует продавать валюту в размере 6-12 млрд рублей в день. Поэтому мы видим условия для сохранения курса рубля на уровне около 90 руб./$1 в ближайшие два месяца".

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