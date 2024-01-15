Оптимизм участников рынка акций в январе сохранится - "БКС МИ"

Оптимизм участников рынка акций РФ в январе, скорее всего, сохранится, что обусловит рост индекса Мосбиржи до отметки 3300 пунктов, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Мы полагаем, что оптимизм участников рынка в этом месяце сохранится, а индекс Мосбиржи может приблизиться к верхней границе широкого полугодового диапазона - 3300 пунктов, - пишет эксперт. - Тем не менее, мы не исключаем некоторой краткосрочной консолидации возле уровня 3200 пунктов. В фокусе инвесторов останутся цены на сырье, но дополнительный приток свежей ликвидности после дивидендных отсечек компаний в начале января ("Татнефть", "Магнит", "Роснефть") поддержит рынок. Мы по-прежнему придерживаемся нейтрального взгляда на российский рынок акций в свете существующих геополитических рисков".

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