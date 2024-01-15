"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций UnitedHealth Group с прогнозной стоимостью на уровне $498,3 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в США по выручке, опубликовала отчетность за четвертый квартал и 2023 год. Согласно данным отчета, квартальная выручка UnitedHealth возросла на 14% г/г и составила $94,4 млрд, превысив ожидания на $2,22 млрд. Уверенная положительная динамика выручки наблюдалась по обоим сегментам, Optum и UnitedHealthcare. Чистая прибыль за квартал увеличилась на 14,7% г/г (до $5,5 млрд). Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $6,16 и на 17 центов превзошла прогнозы. Компания подтвердила прогнозы на 2024 год по скорректированной чистой прибыли в диапазоне $27,5-28, по выручке - $400-403 млрд. Коэффициент медицинских затрат компании, равный отношению медицинских издержек к объему страховых взносов, в минувшем квартале составил 85% при прогнозах на уровне 83,9%, - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова. - Хотя формально квартальная отчетность эмитента превысила прогнозы по выручке и прибыли, разочаровывающе высокий показатель медицинских затрат обращает на себя внимание. По всей видимости, он отражает тенденцию отложенного обращения пожилого населения США за медицинскими процедурами после пандемии коронавируса. После рассмотрения квартального отчета UnitedHealth мы сохраняем рейтинг "держать" по бумаге с целевой ценой $498,3".

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