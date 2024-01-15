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15 января 2024 года 17:43

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 3000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать бумаги (ADS) Ozon с целью 3000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования декабрь 2023 года, открытую 9 ноября 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"15 января 2024 года цена бумаг эмитента выросла до 3044 рублей за штуку. Закрываем инвестидею. Итоговая доходность за два месяца составила 13% без учета комиссии", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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