Рубль днем растет к основным валютам на фоне возобновления продажи валюты в рамках бюджетного правила

Москва. 15 января. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в понедельник; рубль растет к бивалютной корзине пятый день подряд на фоне решения Минфина РФ впервые с августа прошлого года приступить к продаже валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 87,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 85 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 95,83 руб./EUR1, подешевев на 1,27 рубля. Евро торгуется ниже 96 руб. впервые с 23 ноября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 1,04 рубля, до 91,28 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 9,7 копейки - до 12,13 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к основным валютам в ходе дневных торгов понедельника, укрепление его котировок наблюдается пятый день подряд, начиная с первых полноценных торгов года после новогодних каникул. Поддержку рублю продолжает оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Позитивное влияние на рубль оказывает также продажа валюты в рамках бюджетного правила.

На прошлой неделе стало известно, что с учетом решения Минфина РФ впервые с возобновления покупок в августе прошлого года вернуться к продажам валюты в период с 15 января по 6 февраля, ЦБ будет продавать валюту на 16,7 млрд рублей в день с сегодняшнего дня и до конца января, с 1 по 6 февраля - на 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал валюту на 0,9 млрд рублей в день).

Курс рубля по отношению к доллару США может закрепиться около уровня 87,7 руб./$1 на торгах в понедельник в условиях начала продажи ЦБ РФ валюты на 17 млрд руб. в день, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Это очень значительная сумма - по нашей оценке, она составляет около 10% от объема валюты, который в среднем перераспределяется в день от конечного продавца к покупателю", - отмечают эксперты.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, будут торговаться в интервале $78-79 за баррель в понедельник, полагают в инвестбанке.

Фундаментальные вводные пока по-прежнему находятся на стороне рубля, единственный вопрос: иностранные валюты сразу обновят многомесячные минимумы или до этого будет еще локальный отскок, говорится в обзоре эксперта компании "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

"Оценки январской коррекции инвалют полностью оправдались на фоне пониженного спроса и повышенного предложения валюты в начале текущего года. Жесткий цикл денежно-кредитной политики ЦБ РФ сдавливает спрос на валюту под импорт и повышает привлекательность рублевых инструментов, нормативы репатриации выручки экспортеров увеличивают общее предложение валюты на рынке, а бюджетное правило сейчас работает от продажи валют на фоне выпадения нефтегазовых доходов. Технически есть некоторая усталость от падения валютных пар, и локальные отскоки в долларе, евро, юане возможны, но фундаментальные вводные по-прежнему не исключают обновления минимумов ноября", - указывает аналитик.

Предварительная оценка роста ВВП РФ в 2023 году составляет 3,5%, эта цифра может быть пересмотрена в процессе дальнейших досчетов в сторону увеличения до около 4%, заявил в понедельник глава Минэкономразвития Максим Решетников на Всероссийском муниципальном форуме.

"Первую оценку итогов 2023 года мы ожидаем в конце января, но те предварительные данные, которые у нас были по итогам 11 месяцев, наша оценка роста экономики 2023 года - 3,5%", - сказал он.

Министр пояснил, что информация по отдельным секторам экономики, доля которых в ВВП страны в последние годы увеличилась, поступает позднее, в связи с чем в дальнейшем не исключен пересмотр оценки ВВП за прошлый год по аналогии с тем пересмотром, который был проведен в отношении 2021-2022 гг.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ за январь-ноябрь 2023 года в 3,3%, в том числе в ноябре - в 4,4%. Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагал рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ (прогноз от сентября) на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от конца декабря) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.

Цены на нефть перешли к снижению днем в понедельник, несмотря на сохранение напряженности на Ближнем Востоке. По мнению аналитиков, нефть будет торговаться в узком диапазоне в ближайшее время, поскольку значительный объем свободных мощностей ограничивает потенциал к росту, а низкие риски рецессии и ограничение на добычу в странах ОПЕК+ будут сдерживать падение.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 15:00 МСК понизилась на 0,97%, до $77,52 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,1%, до $71,87 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,5%.

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами.

В пятницу Штаты и Великобритания нанесли целую серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.

ЦБ РФ в понедельник, 15 января, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 078,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 940 млрд рублей и спросе 2 трлн 078,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.