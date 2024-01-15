Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций BofA

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Bank of America Corp. (BofA), сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

"Эмитент опубликовал результаты за 4К23, которые оказались хуже прогнозов, но с учетом сильной позиции Bank of America на рынке мы по-прежнему позитивно смотрим на акции банка, которые торгуются по мультипликатору P/E 2024П на уровне 10,3", - указывает эксперт.

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