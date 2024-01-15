Акции JD.com - одни из самых недооцененных бумаг среди технологических компаний Китая - "Финам"

Акции JD.com Inc. в настоящее время являются одними из самых недооцененных среди бумаг китайских технологических компаний, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Степанова.

"Котировки бумаг эмитента с начала 2023 года акции упали на 60% при отсутствии негативных новостей для компании и сильно отстали от широкого рынка. Сейчас акции компании находятся вблизи своих минимумов и торгуются большим дисконтом по мультипликаторам относительно исторических значений и аналогов в КНР. В текущих реалиях фундаментальная оценка компании выглядит неоправданно низкой. Мы ждем от JD.com хороших результатов в 2024 году и в последующие годы на фоне стимулирования потребительского спроса со стороны правительства КНР, а также возвращения общего спроса на инвестиции в акции китайских компаний. Считаем, что на среднесрочном горизонте акции эмитента имеют все шансы обогнать по динамике широкий рынок и своих конкурентов", - пишет эксперт.

"Основным риском для бизнеса JD.com, на наш взгляд, является длительное восстановление экономической активности в Китае вопреки мерам стимулирования экономики. Макроэкономические риски, связанные с геополитикой и величиной общего долга страны, мы считаем переоцененными. Продолжительная дефляция в Китае может также ограничить внутренний спрос на инвестирование в акции. Помимо этого, негативом для котировок будет продолжение выхода нерезидентов из китайских активов в связи с вышеуказанными рисками", - указывает Степанов в обзоре.

JD.com - китайская технологическая компания и один из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в КНР.

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