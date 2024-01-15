"Тинькофф Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку акций "НоваБев групп"

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "НоваБев групп" в ожидании публикации финансовых результатов эмитентов за 2023 год, сообщается в аналитическом материале.

"Эмитент опубликовал операционные показатели по итогам четвертого квартала и всего 2023 года. Несмотря на рекордный четвертый квартал, рост общих отгрузок за 2023 год составил 1% в основном на фоне роста реализации импортных марок на 23% г/г. В то же время отгрузки собственной продукции снизились на 4% г/г на фоне остановки экспорта компании. Сеть "ВинЛаб" продолжает расширяться высокими темпами: за 2023 год сопоставимые продажи сети (без учета открытия новых магазинов) выросли на 12% в значительной степени за счет роста среднего чека, - отмечает эксперт Александр Самуйлов. - Компания отмечает продолжение роста продаж премиальных брендов двузначными темпами за 2023 год на фоне роста реальных располагаемых доходов и общего повышения потребительской активности. E-com направление бизнеса также демонстрирует высокие темпы роста: количество заказов по системе click&collect выросло на 124% г/г, а доля электронной коммерции в общем объеме продаж достигла 10%. Пока мы сохраняем нейтральный взгляд на акции эмитента и ожидаем публикацию финансовых результатов за 2023 год".

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