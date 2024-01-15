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15 января 2024 года 15:30
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Citigroup
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60,4 за штуку на фоне опубликованной американским финансовым холдингом отчетности за четвертый квартал 2023 года, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CITIGROUP-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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