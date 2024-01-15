Возможно повышение ставки ЦБР до 16,25-16,5% в феврале - Freedom Finance Global

Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,25-16,5% на заседании в феврале, если январские данные по инфляции окажутся растущими, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"По данным Росстата, инфляция потребительских цен в России в 2023 году составила 7,4%, что оказалось ниже оценок аналитиков и верхней границы прогноза ЦБ РФ, - отмечает эксперт. - По сравнению с ноябрем годовая инфляция в декабре немного опустилась. Мы считаем, что по итогам 2024 года инфляция может опуститься примерно до 4,5-5,5%. Но это произойдет не ранее, чем в середине года, поскольку весной традиционное увеличение цен из-за подорожания плодоовощной продукции будет сохраняться. Снижение годовой и помесячной инфляции в декабре может способствовать стабилизации ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16% годовых на первом в этом году заседании совета директоров, назначенном на февраль. В то же время, если январские данные по инфляции снова окажутся растущими, ЦБ РФ может принять решение повысить в феврале ключевую ставку на 0,25-0,5 п.п., до 16,25-16,5% годовых".

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