ИСПРАВЛЕНО: Дивидендная доходность акций НоваБев может составить 16% за 2024 год - "Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность акций "НоваБев" может составить 16% годовых за 2024 год, говорится в комментарии аналитика телеграм - канала "Мои Инвестиции" Николая Ковалева.

Эксперт подчеркивает, что в 4К23 отгрузки алкоголя выросли на 5% и обновили исторический квартальный максимум. Импорт развивается опережающими темпами (+10%) с 20% вкладом в общий результат производства и дистрибьюции.

"В 2023 году компании удалось удержать продажи на сопоставимом уровне с 2022-м, что стало сильным показателем на фоне ажиотажного спроса и продажи экспортного бизнеса бренда Beluga, - пишет Ковалев. - Сеть "ВинЛаб" нарастила оборот за год на 35%, превысив наш прогноз в 30%. Этого удалось достичь за счет сильных продаж зрелых магазинов (+12%) и новых открытий (306). Менеджмент отметил двузначные темпы роста брендов из сегмента "премиум", что окажет дополнительную поддержку финансовым показателям (публикация в марте). Компания продолжает развитие электронной коммерции (click & collect), показав рост заказов на 124% до 2,7 млн".

Аналитик ожидает в 2024 году роста оборота на уровне 20%, а долю розничного направления - близкой к 60% от общего. При сохранении 100% распределения чистой прибыли на дивиденды, годовая доходность, по оценке эксперта, может составить 16%, делая акцию "НоваБев" одной из самых интересных в потребительском секторе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.