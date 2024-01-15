"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Cognizant Technology с целью $93

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cognizant Technology Solutions с целевой ценой $93 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,3%, стоп-приказ: $72,48, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания демонстрирует устойчивый рост прибыли на протяжении последних четырех лет, отмечают аналитики. В качестве фактора дальнейшего роста они выделяют расширение клиентской базы благодаря сотрудничеству c Fortrea Holdings Inc.

"С технической точки зрения котировки пробили декабрьский уровень сопротивления 76,72, сформировав сигнал на продолжение восходящего тренда. Идея на рост бумаги с целью $93. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $72,48 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75", - указывают эксперты "Финама".

Cognizant Technology Solutions - американская транснациональная компания, предоставляющая услуги в области информационных технологий и консалтинга. Акции Cognizant входят в Nasdaq-100.

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