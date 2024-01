"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America Corp. на уровне "покупать" с целевой ценой $38,8 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Bank of America опубликовал весьма неоднозначные финансовые результаты за IV квартал 2023 года - разовые статьи расходов обусловили сильное снижение чистой прибыли на 55,9% г/г до $3,1 млрд, или 35 центов на акцию, - указывает эксперт. - При этом скорректированная прибыль, не учитывающая ряд разовых статей расходов, составила $5,9 млрд, или 70 центов на акцию. В отчетном периоде Bank of America вернул $2,7 млрд акционерам за счет дивидендов и выкупа акций. А за весь 2023 год объем выплат составил $12 млрд, или 45% от годовой чистой прибыли. Глава Bank of America Брайан Мойнихан оптимистично оценивает перспективы банка в текущем году, учитывая его сильную капитальную позицию и значительные объемы ликвидности".

Bank of America - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.