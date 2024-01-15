Новый выпуск бондов КАМАЗа может пользоваться повышенным спросом - инвестбанк "Синара"

Новый выпуск облигаций "КАМАЗа" серии БО-П11 может пользоваться повышенным спросом инвесторов, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"КАМАЗ" планирует во второй половине января начать сбор заявок на облигации серии БО-П11 объемом 5 млрд рублей, - отмечает аналитик Александр Афонин. - Купонный период - 91 день, срок обращения - 2 года. Ориентир по купону - не выше 15,5% годовых (доходность - не выше 16,42% годовых). Заявленный ориентир соответствует премии к ОФЗ в размере 380 б. п., в то время как премия по бумагам эмитентов со схожей комбинацией кредитных рейтингов находится на уровне 170-230 б. п. На наш взгляд, новый выпуск бумаг с фиксированным купоном от компании с неплохим кредитным профилем может пользоваться повышенным спросом, особенно в свете недавно опубликованных сильных результатов за 1П23".

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