"Финам" открыл торговую идею: покупать акции КАМАЗа с целью 251 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "КАМАЗа" с целью 251 рубль за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: 175 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 15,82 млрд руб., увеличившись в 2,1 раза по сравнению с 7,52 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 29,8% до 247,27 млрд руб. против 190,54 млрд руб. годом ранее.

"С технической точки зрения цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 175 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99", - указывают в "Финаме".

ПАО "КАМАЗ" - российский производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей.

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