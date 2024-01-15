Возможно временное укрепление рубля до 86 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Возможно временное укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 86 руб./$1 в ближайшее время ввиду начала с понедельника официальных продаж Банком России валюты в повышенном объеме, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть марки Brent в целом пока могут продолжить движение в широком диапазоне в $77-81 за баррель, считают эксперты. На текущей неделе на динамику котировок сырья повлияют месячные отчеты ОПЕК и МЭА.

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