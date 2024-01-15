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15 января 2024 года 12:16
ЦБР может оставить без изменений текущий уровень ставки в феврале 2024г - "Солид Брокер"
Банк России, скорее всего, оставит без изменений текущий уровень ключевой ставки (16% годовых) по итогам заседания в феврале 2024 года, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "По итогам 2023 года потребительская инфляция в годовом выражении составила 7,42% (данные Росстата). Продовольствие за год подорожало на 8,2%, промтовары - на 6%, услуги - на 8,3%. По оценке Минэкономразвития, месяц к месяцу с учетом сезонности инфляция снизилась с 0,87% в ноябре до 0,62% в декабре. С 1 по 9 января 2024 года цены выросли на 0,26% при средней за последние семь лет инфляции для первых девяти дней января в 0,35%. По оценке Минэкономразвития, в годовом выражении цены на 9 января 2024 года остались на уровне конца 2023 года - 7,44%, - указывают эксперты. - Как мы видим, постепенное замедление инфляции, а точнее стагнация темпов роста началась уже в ноябре. По всей видимости, пик инфляции в текущем цикле пройден. Курс доллара заметно ниже уровней сентября-октября 2023 года, а ключевая ставка выше. В целом пока не видно факторов для ускорения инфляции в текущем году, только если не будут пересмотрены бюджетные расходы после выборов в марте, и если цена на нефть не упадет значительно. Поэтому мы предполагаем, что ЦБ может приступить к снижению ключевой ставки уже в апреле-мае небольшими шагами. Однако на февральском заседании, ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне, так как темпы кредитования все еще высокие". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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