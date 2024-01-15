ЦБР может оставить без изменений текущий уровень ставки в феврале 2024г - "Солид Брокер"

Банк России, скорее всего, оставит без изменений текущий уровень ключевой ставки (16% годовых) по итогам заседания в феврале 2024 года, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"По итогам 2023 года потребительская инфляция в годовом выражении составила 7,42% (данные Росстата). Продовольствие за год подорожало на 8,2%, промтовары - на 6%, услуги - на 8,3%. По оценке Минэкономразвития, месяц к месяцу с учетом сезонности инфляция снизилась с 0,87% в ноябре до 0,62% в декабре. С 1 по 9 января 2024 года цены выросли на 0,26% при средней за последние семь лет инфляции для первых девяти дней января в 0,35%. По оценке Минэкономразвития, в годовом выражении цены на 9 января 2024 года остались на уровне конца 2023 года - 7,44%, - указывают эксперты. - Как мы видим, постепенное замедление инфляции, а точнее стагнация темпов роста началась уже в ноябре. По всей видимости, пик инфляции в текущем цикле пройден. Курс доллара заметно ниже уровней сентября-октября 2023 года, а ключевая ставка выше. В целом пока не видно факторов для ускорения инфляции в текущем году, только если не будут пересмотрены бюджетные расходы после выборов в марте, и если цена на нефть не упадет значительно. Поэтому мы предполагаем, что ЦБ может приступить к снижению ключевой ставки уже в апреле-мае небольшими шагами. Однако на февральском заседании, ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне, так как темпы кредитования все еще высокие".

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