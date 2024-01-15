"БКС МИ" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Henderson

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивают перспективы цены акций Henderson на горизонте года с целевой ценой 810 рублей за штуку, что соответствует потенциалу 32% с текущих уровней, сообщается в обзоре.

"Компания Henderson в пятницу объявила выручку за 2023 год. По предварительным данным компании, выручка составила 16,8 млрд рублей, увеличившись на 35% г/г. Рост выручки на 35% в 2023 году оказался немного выше нашего прогноза (32%) и означает, что рост в декабре оставался высоким. У нас позитивный взгляд на акции компании на 12 месяцев вперед на фоне прогнозируемого роста продаж, сильной рентабельности и выплат дивидендов", - пишет аналитик Мария Суханова.

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