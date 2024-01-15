Рынок акций РФ утром на подъеме протестировал рубеж 3200п по индексу МосБиржи и взял тайм-аут

Москва. 15 января. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил подъем на фоне подорожавшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором выступило укрепление рубля. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 3200 пунктов (максимум с конца ноября 2023г), после чего "быки" взяли тайм-аут. В лидерах роста выступили бумаги финансовых компаний и "АЛРОСА".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3195,77 пункта (+0,3%; максимум сессии - 3200,78 пункта), индекс РТС - 1147,21 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар упал до 87,77 рубля (-0,64 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,9%), акции "АЛРОСА" (+2,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,2%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают продолжения роста индекса МосБиржи до 3300 пунктов в ближайшей перспективе. Вместе с тем, курс рубля и цены на нефть показывают разнонаправленную динамику, что пока сдерживает усилия "быков". Кроме того, рынок подошел к порогу сопротивления 3200 пунктов, что будет оказывать дополнительное давление на покупателей. Однако это последний серьезный рубеж для индекса перед достижением 3300 пунктов, полагают в "БКС МИ".

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, складывается впечатление, что рынок акций начинает "подтормаживать" в росте вблизи промежуточного сопротивления 3200 пунктов по индексу МосБиржи. "Это нормально, с учетом того, что за первую половину января с увеличенным числом нерабочих дней рынок вырос почти на 3%. Небольшая коррекция вполне возможна", - считает он.

Из отдельных бумаг повышенный интерес будет сохраняться к бумагам черных металлургов. Краткосрочно акции сектора сильно перекуплены, но это не дает гарантии того, что они отправятся в ближайшие дни в коррекцию - сейчас рынком правят частные инвесторы, которые очень любят дивиденды.

Несмотря на очередной виток усиления конфликта на Ближнем Востоке, нефть Brent торгуется выше $78 за баррель. С учетом того, что в понедельник в Штатах выходной, ликвидность нефтяного рынка может быть пониженной, а волатильность - повышенной.

Негативом для акций экспортеров, и особенно для нефтяных бумаг, является решение Минфина РФ в рамках бюджетного правила направить с 15 января по 6 февраля на покупку валюты 4,1 млрд руб. в день. Это говорит об отставании нефтегазовых доходов от ожиданий финансового ведомства, отмечает Антонов.

С учетом отложенных продаж валюты Банк России до конца месяца будет "выбрасывать" на валютный рынок 16,7 млрд руб. в день. Это довольно большой объем, который будет способствовать продолжению укрепления рубля. Кроме валютных интервенций, российской валюте будет помогать традиционный для начала года слабый спрос на доллары и юани со стороны импортеров, а также приближение первого в этом году сезона уплаты налогов. Ближайшей поддержкой по паре доллар-рубль выступает район 87,5 руб./$1, который может быть вскоре протестирован, считает эксперт.

По оценкам аналитиков ФГ "Финам", индекс МосБиржи нацелен на продолжение роста к верхней границе широкого боковика к уровням 3250-3300 пунктов. Тем не менее, повышение волатильности и сильные уровни сопротивления могут стать причиной фиксации прибыли. С учетом этого, стоит спекулятивно рассмотреть возможность снижения рисков по портфелям.

На фоне притока дивидендов стоит рассмотреть инвестиции в секторы, ориентированные на внутренний спрос. В ближайшие дни будет интересно наблюдать за финансовым сектором благодаря отчету Сбера, запланированному на 17 января, и заседанию акционеров TCS Group, где будет рассмотрен вопрос о смене юрисдикции.

В США в пятницу просел индекс Dow Jones (-0,3%), но подросли S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,02%). За прошлую неделю Dow Jones увеличился на 0,7%, S&P 500 - на 1,5%, Nasdaq - на 2,1%. В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздничным днем (День Мартина Лютера Кинга).

В пятницу инвесторы оценивали статданные, а также первые в этом сезоне квартальные отчетности крупных компаний и банков.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре опустились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Аналитики, опрошенные Trading Economics и The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на аналогичную величину.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре индекс PPI уменьшился на 0,1%, в то время как ранее сообщалось о нулевом изменении. Таким образом, в прошлом месяце индикатор снизился по итогам третьего месяца подряд.

В Азии в понедельник также отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,01%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), слабо подросли Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,03-0,3%).

Японский Nikkei 225 обновил максимум с 1990 года на фоне слабой иены и ультрамягкой ДКП Банка Японии, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 995 млрд юаней ($140 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

Китайский ЦБ пока не оправдывает рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) для поддержки экономического роста, отмечает Trading Economics.

В среду трейдеры ждут данных о динамике ВВП КНР в IV квартале минувшего года, а также декабрьскую статистику ее промпроизводства, розничных продаж и капвложений.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены стабилизировались после роста из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $78,45 за баррель (+0,2% и +1,1% в пятницу), февральская цена WTI - $72,78 за баррель (+0,1% и +0,9% в пятницу).

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами. В пятницу Штаты и Великобритания нанесли целую серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.

В пятницу подъем цены Brent в какой-то момент превышал 4% (до $80,75 за баррель), однако к концу сессии составил лишь 1,1%. За минувшую неделю Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,5%.

Колебания рынка показывают, что трейдеры на данный момент не видят серьезных рисков сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке и поставок нефти из региона из-за текущего конфликта, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+8,1%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+8% и +12,2% "префы"), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+7,5%).

Подешевели акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-2,8% и -3,1% "префы"), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-2,7%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 15,08 млрд рублей (из них 1,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 984,07 млн рублей на бумаги "Яндекса" и 924,67 млн рублей на расписки Globaltrans (MOEX: GLTR)).