Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ЛУКОЙЛа

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина.

"НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Нижнем Новгороде остановил работу одной из технологических установок в связи с инцидентом. Есть учесть прогнозируемое время на ремонт и маржу нефтепереработки, которую, принимая во внимание демпфирующие выплаты по бензину и дизтопливу, а также отрицательный акциз на нефтяное сырье (сейчас оцениваем в центральной части России в $5 на баррель), "ЛУКОЙЛ" на уровне EBITDA может недосчитаться не более чем 0,2-0,3% относительно нашего прогноза на 2024 год. При простое установки в течение года потери, ограниченные маржой НПЗ, мы оцениваем в 24 млрд руб. Добытую нефть компания может перенаправить на экспорт или реализовать на территории России. По акциям эмитента сохраняем рейтинг "покупать", - указывает эксперт.

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