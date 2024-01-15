Вероятно сохранение доходностей среднесрочных и длинных ОФЗ вблизи 12% годовых - ПСБ

Вероятно сохранение доходностей среднесрочных и длинных ОФЗ вблизи 12% годовых на горизонте ближайших недель, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Кривая ОФЗ по итогам прошедшей недели выросла на 15-45 б.п. (доходность 3-летних бумаг достигла 12,23%, 10-летних - 12,15% годовых), - отмечает эксперт. - На рынке сохраняются ожидания начала цикла снижения ключевой ставки не ранее II п/г 2024 года при ставке 14% на конец года. В результате, после закрытия года по доходности среднесрочных и длинных ОФЗ ниже 12%, кривая вновь вернулась к данному уровню. Оперативные данные по инфляции с 1 по 9 января свидетельствуют о сохранении прежнего темпа роста цен - 7,44% в годовом выражении против 7,42% по итогам 2023 года, что пока не дает повода для уверенного оптимизма".

Аналитик банка выделяет из краткосрочных факторов позитивную динамику рубля, которая, впрочем, нивелируется возобновлением аукционов Минфина в эту среду - исходя из квартального плана, объем чистого размещения составит около 42 млрд рублей за аукцион.

"В целом, на горизонте двух-трех недель ожидаем сохранения доходностей среднесрочных и длинных ОФЗ вблизи 12% годовых; привлекательность флоутеров сохраняется", - прогнозирует Грицкевич.

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