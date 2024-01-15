Рубль может закрепиться около 87,7 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может закрепиться около уровня 87,7 руб./$1 на торгах в понедельник в условиях начала продажи ЦБ РФ валюты на 17 млрд руб. в день, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Это очень значительная сумма - по нашей оценке, она составляет около 10% от объема валюты, который в среднем перераспределяется в день от конечного продавца к покупателю", - отмечают эксперты.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, будут торговаться в интервале $78-79 за баррель в понедельник, полагают в инвестбанке.

" Торговая активность на рынке ОФЗ в пятницу продолжила восстанавливаться, а доходности прибавили еще 5 б.п. в среднем вдоль всей кривой. Росстат опубликовал статистику по инфляции кза период с 1 по 9 января она составила 0,26%. В понедельник доходности ОФЗ могут продолжить повышение ввиду предстоящих недельных аукционов Минфина", - указывают аналитики SberCIB.

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