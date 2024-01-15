Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 86-88 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 86-88 руб./$1, по паре евро/рубль - 95-97 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Решение Минфина вернуться к продажам валюты в рамках бюджетного правила на 4,1 млрд рублей в день выступает в качестве поддержки рублю, - отмечает эксперт. - Оно может помочь национальной валюте достигнуть 85 руб./$1 и 95 руб./EUR1 на коротком горизонте. Валютные интервенции регулятора смогли переломить негативные факторы для российского рубля, среди которых выросшие расходы бюджета на вложения экономику. Между тем, нефтяные цены выросли на фоне новостей про обострение геополитической обстановки в Йемене и перспектив возможных проблем в судоходстве в Красном море. Тем временем давление на доллар по отношению к евро продолжают оказывать последствия жесткой ДКП Европейского центрального банка. Против доллара и свежая статистика США по инфляции, говорящая о более высоком, чем ожидалось, росте индекса потребительских цен в США за декабрь".

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