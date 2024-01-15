Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- день Мартина Лютера Кинга в США, выходной;

· промышленное производство и торговый баланс еврозоны в ноябре (13:00 МСК);

· встреча Еврогруппы (13:00 МСК);

· Минфин РФ впервые за полгода вернется к продажам валюты и золота по бюджетному правилу в ежедневном объеме 4,1 млрд руб.;

· Всемирный экономический форум в Давосе;

· акционеры TCS Group обсудят редомициляцию компании с Кипра в РФ.

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