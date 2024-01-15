Возможно укрепление рубля до уровня ниже 87,5-87,7 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Возможен уход курса валютной пары доллар/рубль ниже уровней 87,5-87,7 руб./$1 на торгах в понедельник, считает аналитик Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Ожидается, что объем предлагаемой на рынке валюты с понедельника дополнительно расширится за счет операций Банка России. На прошлой неделе регулятор ежедневно продавал валюту на 0,8-0,9 млрд долларов. В понедельник мы ожидаем увеличение продаж валюты из ФНБ. Минфин России озвучил объем планируемой продажи юаней и золота в размере 4,1 млрд долларов в день. По нашей оценке, уже в течение текущей торговой сессии доллар может попробовать уйти ниже ноябрьских минимумов - зоны 87,5-87,7 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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