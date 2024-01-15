Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 января. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. В целом за прошлую неделю Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,7%, Standard & Poor''s 500 - на 1,5%, Nasdaq Composite - на 2,1%. В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздничным днем.

В пятницу инвесторы оценивали статданные, а также первые в этом сезоне квартальные отчетности крупных компаний и банков. Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре опустились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали рост на аналогичную величину. Согласно пересмотренным данным, в ноябре индекс PPI уменьшился на 0,1%, в то время как ранее сообщалось о нулевом изменении. Таким образом, в прошлом месяце индикатор снизился по итогам третьего месяца подряд.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в понедельник, инвесторы ждут важных статданных на этой неделе и оценивают действия китайского центробанка. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - теряет столько же. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 995 млрд юаней ($140 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. В среду трейдеры ждут данных о динамике ВВП КНР в четвертом квартале минувшего года, а также декабрьскую статистику ее промпроизводства, розничных продаж и капвложений.

Японский Nikkei 225 вырос еще на 0,9% после обновления в пятницу максимума с 1990 года. Рынок поддерживают слабая иена и ультрамягкая ДКП Банка Японии. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,3%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют в понедельник утром ярко выраженной динамики; поддержку котировкам оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами. В пятницу Штаты и Великобритания нанесли целую серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $78,34 за баррель, что всего на 0,06% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 1,1%, до $78,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,01%, до $72,67 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 0,9%, до $72,68 за баррель.

В пятницу подъем цены Brent в какой-то момент превышал 4%, однако к концу сессии составил лишь 1,1%. За минувшую неделю Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,5%. Колебания рынка показывают, что трейдеры на данный момент пока не видят серьезных рисков сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке и поставок нефти из региона из-за текущего конфликта. В настоящее время цены "не включают премию за геополитический риск, поэтому стоимость Brent может подняться выше $80 за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит нарастать", отметил портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел, слова которого приводит Market Watch.

"На данный момент события в регионе не влияют на объем предложения нефти на мировом рынке, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - В отсутствие перебоев с поставками ситуация на нефтяном рынке остается комфортной, несмотря на ближневосточную напряженность".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 января выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,73 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,45 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился всего на 0,04% и составил 105,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 876,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РСХБ БО-09" (+0,6%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,4%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,89%), "Почта России-001Р-10" (-0,21%) и "Эталон-Финанс-П03" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) во второй половине января планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БО-П11 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 15,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 16,42% годовых, купоны квартальные. Премаркетинг данного выпуска "КАМАЗ" проводил в ноябре 2023 года, но по техническим причинам перенес размещение на неопределенный срок. Ориентир ставки 1-го купона тогда составлял не выше 15,25% годовых.

ООО "ЛАЛ-1520" (ранее ООО "ГТЛК-1520") установило ставку 17-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 17,3% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,3 процентного пункта, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 2,5% от номинала гасится каждый квартал. С учетом амортизации объем выпуска на текущий момент составляет 24,03 млрд рублей.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", входит в "РАТМ Холдинг") установило ставку 16-25-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 300 млн рублей в ноябре 2022 года. Ставка 1-15-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17% годовых. 26 января по выпуску предстоит исполнение оферты. По займу предусмотрена амортизация - по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов.