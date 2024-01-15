Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 3160-3210п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 3160-3210 пунктов на торгах в понедельник в ожидании более четких внешних сигналов, в первую очередь со стороны рынка нефти, считает эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Явных конъюнктурных триггеров для активизации роста, в том числе и из-за сильного рубля, в ключевых "голубых фишках" в понедельник не видим. По-прежнему склонны ждать, что "лучше рынка" будут выглядеть преимущественно акции чермета и менее ликвидных внутренних секторов. В центре внимания - новости от TCS Group. В целом пока сценарий дальнейшего постепенного улучшения сантимента и развития движения индекса в направлении осенних максимумов на текущей неделе, на наш взгляд, остается наиболее вероятным", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.