Главные события недели - SberCIB

Данные по ВВП Китая за четвертый квартал 2023 года выйдут на текущей неделе, в России ожидается публикация платежного баланса в декабре прошлого года, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

15 января:

- Выходной в США;

- Промышленное производство в еврозоне за ноябрь.

16 января:

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии в январе.

17 января:

- ВВП Китая за 4К23;

- Розничные продажи, объем промышленного производства в США за декабрь;

- Промышленное производство, безработица, розничные продажи и инвестиции в Китае за декабрь;

- Недельная инфляция в России.

18 января:

- Выданные разрешения на строительство и объем строительства новых домов в США за декабрь;

- ЕЦБ опубликует протокол декабрьского заседания;

- Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США.

19 января:

- Платежный баланс России в декабре;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в январе;

- ИЦП в Германии за декабрь.

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