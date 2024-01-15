Фундаментальные данные по-прежнему на стороне рубля - БКС Экспресс

Фундаментальные вводные пока по-прежнему находятся на стороне рубля, единственный вопрос - иностранные валюты сразу обновят многомесячные минимумы или до этого будет еще локальный отскок, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Оценки январской коррекции инвалют полностью оправдались на фоне пониженного спроса и повышенного предложения на валюту в начале текущего года. Жесткий цикл денежно-кредитной политики ЦБ РФ сдавливает спрос на валюту под импорт и повышает привлекательность рублевых инструментов, нормативы репатриации выручки экспортеров увеличивают общее предложение валюты на рынке, а бюджетное правило сейчас работает от продажи валют на фоне выпадения нефтегазовых доходов. Технически есть некоторая усталость от падения валютных пар, и локальные отскоки в долларе, евро, юане возможны, но фундаментальные вводные по-прежнему не исключают обновление минимумов ноября", - указывает аналитик.

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