Коррекционные настроения на рынке акций РФ могут быстро сойти на нет - БКС Экспресс

Неустойчивая динамика сырьевых цен и сильный рубль сдерживают активность покупателей акций, но в условиях высоких дивидендных ожиданий коррекционные настроения на рынке могут быстро сойти на нет, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индекс Мосбиржи за прошлую неделю прибавил 1,5%, а с начала текущего года в моменте было +3%. После праздников на рынок вернулись основные участники, и рост оборотов торгов на подъеме рынка сигнализирует именно о желании покупать российские бумаги. Драйвером вверх выступают высокие дивидендные ожидания в металлургическом, нефтегазовом, потребительском секторах рынка. Акции сталелитейных компаний ("Северсталь", "НЛМК", "ММК" ) последние дни задавали мажорный тон всему рынку, и, несмотря на локальную перегретость, по инерции бумаги могут еще подорожать, - пишет аналитик в обзоре. - С технической точки зрения постновогоднее ралли ожидаемо забуксовало на подступах к сопротивлению 3200 пунктов, и данный уровень мы выделяли все последние дни в качестве локального ориентира подъема индекса Мосбиржи. На пике пятничной сессии индекс был у 3197 пунктов, закрытие состоялось с символическим приростом в 0,1% (выше 3185 пунктов). Откат от максимума вряд ли будет продолжительным и глубоким - снизу есть важная техническая поддержка на 3150 пунктах, и ее, вероятно, будут оберегать. Формация на ближайшие дни - плоская коррекция индекса с выходом вверх. После снятия локальной перекупленности рынка индекс может двинуть уже на верхнюю границу полугодового боковика 3000-3300 пунктов".

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