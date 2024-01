Nikkei растет на 1% с максимума за 34 года

Индекс Dow Jones снизился, S&P 500 и Nasdaq слабо выросли в пятницу. Рынки акций АТР движутся разнонаправленно в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики.

В целом за прошлую неделю Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,7%, Standard & Poor''s 500 - на 1,5%, Nasdaq Composite - на 2,1%.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздничным днем.

В пятницу инвесторы оценивали статданные, а также первые в этом сезоне квартальные отчетности крупных компаний и банков.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре опустились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерства труда. Аналитики, опрошенные Trading Economics и The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на аналогичную величину.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре индекс PPI уменьшился на 0,1%, в то время как ранее сообщалось о нулевом изменении. Таким образом, в прошлом месяце индикатор снизился по итогам третьего месяца подряд.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) в пятницу упала на 3,7%. Производитель электромобилей объявил о намерении остановить производство на германском предприятии на две недели из-за проблем с транспортировкой грузов через Красное море.

Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group (SPB: UNH) в октябре-декабре увеличила скорректированную прибыль и выручку, при этом оба показателя превысили ожидания. Однако инвесторов разочаровало то, что медицинские расходы компании росли быстрее, чем выручка, пишет MarketWatch. В результате акции страховщика подешевели на 3,4%.

Котировки бумаг Delta Air Lines (SPB: DAL) рухнули на 9%. Одна из крупнейших в стране авиакомпаний увеличила чистую прибыль более чем в два раза в четвертом квартале, а скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше ожиданий. При этом свежий прогноз прибыли на 2024 год оказался ниже того, который был объявлен в декабре.

Акции других авиаперевозчиков также существенно подешевели: American Airlines Group (SPB: AAL) - на 9,5%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 10,6%, JetBlue Airways Corp. - на 5,6%, Alaska Air Group (SPB: ALK) - на 4,9%.

Стоимость Wells Fargo (SPB: WFC) сократилась за день на 3,3%. Чистая прибыль банка в октябре-декабре составила $3,446 млрд, или 86 центов на акцию, что совпало с консенсус-прогнозом. Между тем объем отчислений в резервы на покрытие возможных убытков по кредитам взлетел на 34%.

Bank of America Corp. (SPB: BAC) снизил чистую прибыль в прошедшем квартале более чем вдвое, причем выручка не оправдала прогноз. Акции банка подешевели на 1,1%.

Котировки акций JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) опустились на 0,7%. Чистая прибыль крупнейшего банка США по объему активов в четвертом квартале снизилась на 15%, хотя скорректированный показатель существенно превысил прогноз.

В то же время на 1% выросла цена бумаг Citigroup Inc. (SPB: C), поскольку скорректированная прибыль банка в октябре-декабре превзошла ожидания рынка.

Акции Bank of New York Mellon (SPB: BK) подорожали на 4%. Банк в минувшем квартале сократил чистую прибыль почти вдвое, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов.

Капитализация Groupon Inc., владеющей онлайн-сервисом по предоставлению скидок, повысилась на 4,8%. Компания сообщила, что финансовые показатели в четвертом квартале будут соответствовать или превысят верхние границы прогнозов.

Кроме того, бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали на 1,3% и 1,4% соответственно вслед за подъемом цен на нефть.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 118,04 пункта (на 0,31%) и составил 37592,98 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса помимо UnitedHealth стали акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) и Boeing Co. (SPB: BA), подешевевшие на 3,2% и 2,2%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 3,59 пункта (на 0,08%) и составило 4783,83 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 2,57 пункта (на 0,02%) - до 14972,76 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в понедельник, инвесторы ждут важных статданных на этой неделе и оценивают действия китайского центробанка.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - теряет столько же.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 995 млрд юаней ($140 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

Китайский ЦБ пока не оправдывает рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) для поддержки экономического роста, отмечает Trading Economics.

В среду трейдеры ждут данных о динамике ВВП КНР в четвертом квартале минувшего года, а также декабрьскую статистику ее промпроизводства, розничных продаж и капвложений.

Список лидеров падения на торгах в Гонконге возглавляют бумаги Baidu Inc. (SPB: BIDU), дешевеющие на 10,5%.

Также заметно снижается капитализация Sunny Optical Technology Group (-4,6%), Li Auto (SPB: LI) (-4,2%), Xinyi Solar Holdings (-4,1%), China Overseas Land & Investment (-3,2%), Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (-3,1%) и Country Garden Services Holdings (-2,7%).

Между тем рыночная стоимость Wuxi Biologics (Cayman) Inc. увеличивается на 3,6%, CK Infrastructure Holdings - на 3,2%, China Unicom (Hong Kong) Ltd. - на 2,7%, AIA Group - на 2,4%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 2,3%.

Японский Nikkei 225 растет на 1% после обновления в пятницу максимума с 1990 года. Рынок поддерживают слабая иена и ультрамягкая ДКП Банка Японии, пишет Trading Economics.

Активнее всех в составе индекса прибавляют в стоимости акции Kawasaki Kisen Kaisha (+9,5%). Бумаги Daiwa Securities дорожают на 5,7%, Nomura Holdings - на 5,2%, Mitsui O.S.K. Lines - на 4,5%, Isetan Mitsukoshi Holdings - на 4,3%, Nippon Yusen - на 4,1%.

В свою очередь капитализация Shiseido сокращается на 2,4%, CyberAgent - на 1,8%, NEXON - на 1,7%, Hino Motors - на 1,4%, Kyowa Kirin - на 1,3%, Keio - на 1,1%.

В пятницу станут известны официальные данные о динамике потребительских цен в Японии за декабрь.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,3%.

Котировки акций Posco опускаются на 1,7%.

Цена бумаг Samsung Electronics и Korean Air Lines между тем повышается на 0,4%, Hyundai Motor - на 0,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%.

Акции BHP подешевели на 1,1%, Rio Tinto - на 0,6%.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами.

В пятницу Штаты и Великобритания нанесли целую серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $78,49 за баррель, что на $0,2 (0,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,88 (1,1%), до $78,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,12 (0,17%), до $72,8 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,66 (0,9%), до $72,68 за баррель.

В пятницу подъем цены Brent в какой-то момент превышал 4%, однако к концу сессии составил лишь 1,1%. За минувшую неделю Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,5%.

Колебания рынка показывают, что трейдеры на данный момент не видят серьезных рисков сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке и поставок нефти из региона из-за текущего конфликта, пишет Bloomberg.

В настоящее время цены "не включают премию за геополитический риск, поэтому стоимость Brent может подняться выше $80 за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит нарастать", отметил портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел, слова которого приводит Market Watch.

"На данный момент события в регионе не влияют на объем предложения нефти на мировом рынке, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - В отсутствие перебоев с поставками ситуация на нефтяном рынке остается комфортной, несмотря на ближневосточную напряженность".