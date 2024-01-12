Рынок акций РФ начал год с роста благодаря дивидендным ожиданиям и подъему нефти

Рынок акций РФ в первой половине января показал позитивную динамику на фоне ожиданий дивидендов и реинвестирования инвесторами полученных выплат, а также подорожавшей нефти из-за обострения ближневосточного кризиса. Внешние фондовые площадки при этом демонстрировали смешанную динамику на фоне волатильных ожиданий по поводу вероятности начала смягчения монетарной политики Федрезерва в марте. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с конца ноября.

В первые торговые дни нового года (3-5 января) индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,4% и 1,2% соответственно, на фоне роста доллара до 90,95 руб./$1 (+0,59 рубля) и подорожавшей нефти Brent на 2%.

Во вторую неделю января, с завершением новогодних каникул, подъем продолжился на фоне возросшей активности операций, при этом рост индекса РТС был подогрет укреплением рубля на фоне анонсированного возврата Минфина РФ с 15 января к продаже валюты и золота по бюджетному правилу.

В итоге, в период с 3 по 12 января индекс МосБиржи вырос на 2,8% и составил 3185,22 пункта, индекс РТС прибавил 4,9% и достиг 1136,06 пункта на фоне снижения доллара до 88,33 руб./$1 (-2,03 рубля) и подорожавшей нефти Brent до $79,25 за баррель (+2,8%).

Постновогодняя неделя на рынке акций РФ началась с роста на фоне подросшей фондовой Европы и ожиданиях притока свежей ликвидности, сдерживающим "быков" фактором выступила упавшая нефть (Brent откатилась ниже $76 за баррель). Индекс Мосбиржи поднялся в район 3160 пунктов (максимум с начала декабря) во главе с бумагами ВТБ (+3,3%) и "Сургутнефтегаза" (+2,7%) на фоне ослабления рубля (доллар превысил 91,3 рубля).

Давление на внешние рынки акций ранее оказал пересмотр трейдерами прогнозов в отношении темпов возможного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по американскому рынку труда за декабрь.

Падение цен на нефть в понедельник было вызвано решением Саудовской Аравии понизить в феврале цены на все поставляемые сорта нефти для всех регионов. В частности, цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель.

Во вторник, 9 января, рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне укрепления рубля (доллар упал ниже 90 руб./$1), негативных сигналов с внешних фондовых площадок и отскока нефти (Brent подросла к $77 за баррель). Индекс РТС превысил 1100 пунктов, индекс МосБиржи остался выше 3150 пунктов. Лидерами снижения выступили бумаги "Татнефти" (-4,9% и -4,5% "префы") после отсечки на бирже дивидендов за III квартал 2023 года (35,17 рубля на акцию), лидировали в росте бумаги "Мобильных телесистем" (+2,4%) и "ЛУКОЙЛа" (+1,8%).

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в октябре 1,6%. Прогноз на 2024 год оставлен на уровне 1,3%, на 2025 год - на уровне 0,9%, говорится в январском докладе ВБ "Global Economic Prospects".

Также ВБ улучшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в июне 2,1%. Прогноз подъема глобального ВВП на 2024 год подтвержден на уровне 2,4%.

Цены на нефть подросли после заявлений Саудовской Аравии о том, что королевство привержено политике регулирования нефтяного рынка, проводимой ОПЕК+. Также поддержку нефтяным котировкам оказала приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара (с объемом добычи 300 тыс. б/с) из-за политических протестов.

В среду рынок акций РФ вырос на ожиданиях реинвестирования дивидендов и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, при этом общий оптимизм был несколько омрачен просевшей вечером нефтью на статистике о росте запасов в США (Brent вернулась к $77,7 за баррель, после роста днем к $78,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 3165 пунктам (максимум с конца ноября) во главе с расписками Ozon (+2,6%) и бумагами "Газпром нефти" (+2,4%). Доллар просел ниже 89,4 руб./$1.

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" (+0,4%) по итогам 2023 года увеличился на 24% по сравнению с предыдущим годом, до 1,3 квадриллиона рублей. В декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года объем торгов вырос на 47,5%, до 139,6 трлн рублей.

Нефть днем выросла после сообщений об атаке йеменских хуситов на американский корабль, однако вечером нефть растеряла весь подъем после выхода статданных о росте запасов в США (резервы нефти выросли на 1,34 млн баррелей, бензина - на 8,03 млн, что ощутимо превысило прогнозы).

Подорожали расписки Fix Price (+5,1%) на фоне известий, что компания получила разрешение правкомиссии по иноинвестициям РФ на выплату дивидендов холдинговой компании в 9,8 млрд руб. за 2022 год.

В четверг рынок акций РФ продолжил рост индексов при смешанной динамике цен blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent поднялась к $78,8 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3180 пунктов. Лидировали в росте бумаги металлургов во главе с "Северсталью" (+7,2%) на дивидендных ожиданиях, аутсайдерами выступили просевшие после отсечек дивидендов бумаги "Роснефти" (-3,6%) и "Магнита" (-2,3%). Доллар просел ниже 88,6 руб./$1.

Акции "Северстали" выросли на новости о рассмотрении советом директоров компании вопроса о выплате дивидендов за 2023 год на ближайшем заседании, о чем сообщил CEO компании Александр Шевелев. По его словам, компания "остается в рамках утвержденной дивидендной политики", продолжает придерживаться принципа создания стоимости для акционеров и нацелена вернуться к дивидендным выплатам в 2024 году.

Обыкновенные акции "ТГК-2" (+11,4%) взлетели на новостях о переходе контрольного пакета к Росимуществу - ведомство получило в прямое распоряжение 59,8% акций компании.

Котировки ГДР Globaltrans (+3,1%) в четверг ускорили рост после сообщений СМИ о возможном выкупе владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым около 15% расписок компании.

Нефть вернулась к росту из-за продолжающихся атак йеменских хуситов на суда в Красном море, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе. Все это усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

К концу дня общерыночный сантимент ухудшился после публикации статистики по потребительской инфляции в США, которая ускорилась до 3,4% г/г в декабре, что выше ноябрьских 3,1% и прогнозных 3,2%. Усиление инфляции сокращает ожидания скорого смягчения монетарной политики Федрезерва США.

В пятницу рынок акций РФ продолжил подъем индексов вслед за нефтью, индекс МосБиржи приблизился к 3200 пунктам, а РТС поднялся к 1140 пунктам на фоне очередного укрепления рубля (доллар просел к 88,3 руб./$1). Внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы на фоне выхода финотчетов банков и статистики в США.

Нефть Brent локально поднималась до $80,75 за баррель из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, но вечером скорректировалась к $79,3 за баррель. Военные США и союзников в ночь на пятницу нанесли серию ударов по хуситам на территории Йемена в ответ на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

В период с 3 по 12 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции SFI (+42%), ПАО "Евротранс" (+29%), банка "Санкт-Петербург" (+23%); хуже рынка оказались бумаги "Роснефти" (-2%), "Татнефти" (-2% и -1% "префы"), Московского кредитного банка (-1%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может продолжить подъем в условиях выросшей нефти и ожиданий увеличения денежной ликвидности. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3150-3250 пунктов, для индекса РТС - 1100-1180 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".